Les trésors de la Normandie

En route pour la Normandie. Chaque été, les touristes veulent la découvrir parfois de façon originale, comme ici en side-car. Ils veulent alors voir les lieux du débarquement entre Arromanches-les-Bains et Colleville-sur-Mer. Un peu plus loin, direction Longues-sur-Mer. C'est un endroit différent, mais qui donne la même sensation. Nous laissons ce groupe se recueillir dans ce lieu de mémoire. Prochaine étape de notre balade, une ferme du Pays d'Auge et ses vaches. Nous y rencontrons des retraités venus des Deux-Sèvres. Le temps d'une photo souvenir, et voilà d'autres visiteurs plongés cette fois dans l'univers des pommes et du célèbre cidre normand. Dans l'identité de la région, il a aussi les chevaux. On vient de loin pour les admirer. Aujourd'hui, des dizaines de haras élèvent des pur-sang. Les jeunes, eux, préfèrent galoper sur la plage. L'ambiance est tout aussi joyeuse pour des petits vacanciers croisés à bord d'un goéland. La Normandie séduit chaque été six millions de touristes. TF1 | Reportage J. Chubilleau, N. Mariel