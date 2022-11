Les trésors de Pénestin

À l’embouchure de La Vilaine, au large de Pénéstin (Morbihan), une embarcation bien seule au milieu d’un vaste parc à moules. À son bord, se trouvent Frédéric et son fils Adrien Bernard, mytiliculteurs. Ce lundi matin, la mer est agitée. Mais cela ne semble pas les inquiéter. Ils doivent collecter deux tonnes de moules de bouchot en quelques heures, avant le changement de marée. Dans la famille Bernard, on est mytiliculteurs depuis cinq générations. En retraite, Frédéric donne un coup de main à son fils pour les dernières pêches de l’année. Selon les conditions météo, chaque sortie en mer est différente. Malgré les années, Frédéric apprécie toujours son activité et reste très attaché à son côté artisanal. Non loin des parcs, la grande plage de la Mine d’Or, du nom d’une ancienne exploitation d’or au XIXe siècle. Une couleur jaune et ocre due à la présence de minerais de fer dans le sol. Appareil photo en main, Alain Chesnais, photographe amateur, prend régulièrement des clichés de sa "petite pépite", comme il l’appelle. En hiver, en été, selon le soleil, la couleur de la Mine d’Or change sans arrêt. TF1 | Reportage N. Hesse, S. Guerche, X. Baumel