Les trésors de Saint-Nectaire

Cette goutte d’eau a plus de 40 ans. Elle a traversé lentement, mais sûrement, des kilomètres de sous-sols. Et ici, depuis 200 ans, on transforme l’eau en pierre. Dans tout le village de Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme), on recense près de 40 sources d’eau chaude qui jaillissent des profondeurs de la terre. Éric Papon, maître artisan en pétrification, est celui qui a réussi à dompter la nature de cette eau. Il perpétue la tradition familiale débutée il y a sept générations. Sur une échelle de quatorze mètres de hauteur, l’eau qui ruisselle va recouvrir de calcaire, jour après jour, des objets par simples éclaboussures. En moyenne, il faut compter entre six et quatorze mois pour qu’un objet devienne parfaitement cristallisé. Ils sont figés naturellement pour l’éternité, prêts à traverser le temps. Dans les 140 Caves, un décor étonnant multi-centenaires, les fromages Saint-Nectaire sont affinés à l’abri du regard. La température dans les caves se maintient entre 6 à 10 °C toute l’année, et le taux d’humidité est très élevé. Des conditions importantes pour préserver le goût et l’onctuosité unique du Saint-Nectaire. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes