Les trésors des étangs de Sologne

La Sologne compte plus de 2 000 étangs, une mosaïque de point d'eau entièrement créée par les hommes pour assainir les marécages. Dès le Moyen Âge, les hommes ont bâti ce paysage. Avec les premiers froids, vient la saison de la pêche. Comme ses parents, Vincent Hennequart est pisciculteur. Pendant des siècles, l'activité a permis de nourrir les villageois. Les poissons grossissent naturellement dans les étangs et atteignent souvent plusieurs kilos. Mis à mal par la recrudescence des cormorans, le métier devient plus rare. Mais la famille Hennequart a diversifié sa production, ce qui a donné le caviar de Sologne. La Sologne des Etangs attire aussi les touristes. Immédiatement séduits par ces bâtiments en briques rouges, Claudine et Laurent Duffros ont acheté une ferme pour y aménager des chambres d'hôte. Quand les vacanciers y séjournent, à deux pas de leur chambre, ils peuvent profiter d'une balade au bord de l'eau. Une nature solognote qui réserve de jolis cadeaux, comme un coucher de soleil offrant les plus belles couleurs de l'automne.