Les trésors du calcaire en Charente

Sur l’aire de la pierre de Crazannes, la pause pour les automobilistes se transforme en un long voyage. Derrière un grand rond point, se trouve une jungle tropicale digne des aventures d'Indiana Jones. Au milieu de cette végétation luxuriante, les touristes de passage semblent avoir perdu tous leurs repères. Le lieu est totalement artificiel. Il a été creusé pendant plus de 2 000 ans pour extraire la pierre calcaire de Crazannes. Ces carrières se trouvent sous terre, à une dizaine de mètres de profondeur. Les blocs de plusieurs tonnes ont été extraits un à un par des générations d'ouvriers. L'exploitation s'arrête au milieu du XXe siècle, mais on retrouve cette pierre calcaire un peu partout dans la région. Son rayonnement a même dépassé nos frontières. Les pierres sont prisées pour leur beauté, mais aussi pour leur résistance au temps. Des roches typiques de Charente-Maritime qui n’appartiennent pas qu'au passé. Depuis quelques années, elles sont sculptées par des artistes venus du monde entier. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier, C. Devaux