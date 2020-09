Les trésors du Loir-et-Cher : le château de Villesavin

Ce mardi, cap sur la commune de Tour-en-Sologne à la rencontre de la famille de Sparre. Depuis 30 ans, Véronique et Lars de Sparre veillent sur le château de Villesavin, un édifice construit en 1527. Pour ces châtelains du XXIe siècle, la vie de château n'est pas de tout repos. Le plus compliqué est surtout de donner goût à la passion à la jeune génération. Pour ce qui est de la restauration de l'édifice, les de Sparre peuvent compter sur la participation des visiteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.