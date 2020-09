Les trésors du Loir-et-Cher : le village troglodytique de Trôo

Dans le village troglodytique de Trôo, la vue est magnifique quelle que soit la saison. Sur place, les sentiers et les escaliers qui serpentent le long du coteau de tuffeau sont remplis de visiteurs. Ces derniers viennent surtout pour découvrir les onze niveaux d'habitations creusés à même la roche. Et pour certains, s'installer à Trôo est toujours un coup de coeur, même si l'accès y est difficile. Que voir d'autres dans ce village ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.