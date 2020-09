Les trésors du Loir-et-Cher : les perdrix rouges

Dès l'examen du permis dans la volière, les apprentis chasseurs apprennent à reconnaître et à respecter les perdrix, oiseaux de plaine céréalière. Au petit matin, des membres de la Fédération des chasseurs du Loir-et-Cher arpentent les champs pour les compter. Les perdrix rouges placées au conservatoire des souches de l'Office Français de la biodiversité vont servir à repeupler certaines communes du pays. Comment cette fédération s'y prend-elle pour essayer de sauver l'espèce à l'état sauvage ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.