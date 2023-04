Les trésors du Mobilier national

Mission du jour des magasiniers nationaux, sortir une dizaine de pièces pour un salon de réception des gigantesques réserves du garde-meuble de la République. C'est là que l'Élysée, Matignon, de grands châteaux et musées viennent trouver de quoi se meubler. On y trouve de tout, comme dans un grand magasin qui rassemblerait le meilleur des arts décoratifs français. "Vous pouvez croiser un siège, une pendule, mais qui a une valeur très importante historiquement, parce qu'elle a participé ou contribué à un moment de l'histoire du pays", affirme Nadia Yahiaoui, cheffe du service magasin et transports au Mobilier national manufacture des Gobelins. Le Mobilier national est une institution convoitée. Dans cette belle bâtisse de l'architecte du Havre, Auguste Perret, les meubles partent et reviennent pour être restaurés. Dans cet atelier, un savoir-faire typiquement français : la menuiserie en siège. Côté tapisseries, on ne cherche plus à réparer les dégâts, mais seulement à les stopper. Un travail de conservation sur des chefs d'œuvres du genre réalisés au sein même de la manufacture des Gobelins. Comptez un à deux ans avant de pouvoir les réaccrocher au mur. TF1 | Reportage C. Auberger, F. Le Goïc