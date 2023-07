Les trésors du Portugal

L'enchanteur et langoureux Portugal dispose de 300 jours de soleil par an. Il est à la fois tourné vers l'Atlantique et pourtant si méditerranéen. Nous embarquons pour une balade délicieusement rétro dans les ruelles de Lisbonne construites à flanc de colline. Le tramway n'y est pas seulement antique, il est indispensable. C'est un voyage dans le temps, un brin nostalgique, à la rencontre de traditions séculaires. Un peuple de pêcheurs tournés vers le large, qui lorsque vient le soir, partage aussi avec les touristes son amour de la sardine. Des pêcheurs, des marins et autrefois des explorateurs. Voici la tour de Belém qui a vu partir Magellan au XVIe siècle pour le premier tour du monde. Pour nous, ce sera un cap vers le nord et l'archipel des Berlengas. C'est un relief déchiqueté par les assauts de l'Atlantique et une réserve naturelle pour de nombreuses espèces. La pêche y est ici réglementée. Helio Carmo est l'un des rares à être autorisé à pratiquer celle du pouce-pied, un crustacé extrêmement prisé et qui se mérite. TF1 | Reportage S. Pinatel, S. Rang des Adrets, A. Barrier