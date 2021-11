Les trésors gourmands de la Vallée d’Aoste, en Italie

D'un bout à l'autre de la vallée d'Aoste, le voyage n'est pas que pour les yeux, il est aussi pour le palais. Alors perçons le secret de la petite région d'Italie, qui à elle seule, recèle des trésors de gastronomie et collectionne les appellations. Saint-Rhémy-en-Bosses, 400 habitants, abrite derrière ses murs de pierres un morceau du patrimoine : l'un des jambons les plus célèbres au monde. Une tranche de ce jambon représente quatre années de travail et tout au bout, la saveur. Les habitants de Saint-Rhémy se sont longtemps battus contre les contrefaçons et les normes européennes qui voulaient la peau de leur jambon. Pour marier ce produit d'exception, il n'y a pas mieux que le fromage. La vallée d'Aoste produit la Fontinà, 24 mois en cage.Pour terminer ces agapes, l'Enfer d'Arvier nous tend les bras. C'est le nom de ce vignoble parmi les plus pentus d'Europe. Là où les viticulteurs sont des alpinistes. "C'est une agriculture héroïque, on ne peut rien mécaniser. Tout le travail qu'on fait dans cette vigne est manuel", affirme Danilo Thomain, vigneron. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russel