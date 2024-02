Les trésors méconnus de La Réunion

Elle semble défier les nuages et s’impose à nous, majestueuse. Mais derrière ses paysages de carte postale, La Réunion cache aussi un autre visage, celui d’une île mystérieuse et surprenante. Notre voyage débute ici, dans l’Est de La Réunion. Et très vite, un phénomène étonnant nous surprend. Une chute d’eau termine sa course sur la route, et son nom est plutôt imagé : le Pisse en l’air. Nous laissons derrière nous cette région qui abrite la plus haute chute d’eau du territoire français et l’une des plus hautes du monde : le Trou de Fer et ses 700 mètres de dénivelé. Nous traversons ensuite des paysages où la Corse et l’Auvergne se confondraient, avant d’arriver presque sur une autre planète. Face à nous, le piton de la Fournaise, l’un des volcans les plus actifs du monde. Face à son sommet, un immense gouffre de la taille de la Tour Eiffel, formé en 2007, lors de l’éruption du siècle. À l’époque, les laves dévalent les pentes du volcan à 80 km/h et se figent en atteignant l’océan. Un événement rare à l’origine de la place du Tremblet, l’une des plus jeunes plages de la planète, mais aussi un écrin sauvage au sable mystérieux. TF1 | Reportage M. Steinbach, M. Robert, R. Gaubert