Les tripes à la mode de Caen

L'estomac et les pieds de bœuf sont les ingrédients principaux de la recette des tripes à la mode de Caen. Christophe Hue, lui-même boucher, les connaît bien. Pour cuisiner, direction May-sur-Orne (Calvados) chez Michel et Annick. Le couple de retraités a eu Christophe en apprentissage dans leur boucherie quand il avait quinze ans. C'est donc d'un œil attentif qu'ils l'observent découper la viande. Annick vient prêter main-forte pour l'accompagnement. Pendant ce temps, Christophe épluche carottes et oignons, les seuls légumes qui seront cuits avec la viande. Il rince la viande une dernière fois avant de remplir la marmite. Les béquilles sont à mettre au fond, les tripes ensuite et enfin les légumes avec un bouquet garni. Le tout doit mijoter pendant au moins 20 heures. Rendez-vous le lendemain. Pour Annick, la transmission de cette recette du terroir est indispensable. Une fois de plus, la recette est réussie pour Christophe. Pour la dégustation, n'oubliez pas d'ouvrir une bonne bouteille de cidre.