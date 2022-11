Les trois héros qui ont donné l'alerte à Lille

Ces trois colocataires n'arrivent toujours pas à y croire. Face à eux, il y avait leur immeuble, leur appartement qu'ils partageaient. Gaspard, Thibault et Constantin nous racontent cette nuit où tout a basculé. "C'est une image assez choquante pour le coup. Pourtant, je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été déblayées", confie Thibault. Il est trois heures du matin samedi, le jeune étudiant rentre chez lui et découvre dans le hall de l'immeuble que le mur est déformé. Le bâtiment a bougé. Les trois étudiants préviennent les pompiers. La plupart des occupants du bâtiment sont évacués. Ils sont considérés comme des héros. Un terme qu'ils refusent. Six heures plus tard, leur immeuble et le bâtiment voisin s'effondrent. Un homme a trouvé la mort. Les futurs ingénieurs veulent connaître les causes de l'accident, d'autant qu'ils n'ont rien constaté auparavant. Ils espèrent retrouver un logement rapidement. La maire de Lille leur a promis son aide. En attendant, ils sont retournés vivre chez leurs parents. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Joire, B. Agirbas