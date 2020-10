"Les Trolls 2" sort en salles ce mercredi

A deux jours des vacances de la Toussaint, le dessin animé "Les Trolls 2" sort en salles ce mercredi. Cette animation raconte l'histoire de petits êtres qui vivent dans un monde d'arc-en-ciel. Un long-métrage qui a du succès chez les moins de dix ans. Pour ce deuxième opus, Matt Pokora et Vitaa ont prêté leurs voix aux personnages. Découvrez un extrait en images.