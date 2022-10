Les trompe-l’œil nous en mettent plein la vue

En quelques projections habiles de peinture à la bombe, il sème le doute dans l’esprit des passants. Lionel Rocton, spécialiste du trompe-l’œil à Cuverville (Calvados), n’aime rien tant que duper son monde. Il lui aura fallu deux jours pour métamorphoser un mur blanc, créer l’illusion d’un pas-de-porte, d’un reflet. Une logique travaillée en amont au fusain et au feutre, en lien étroit avec le client, en l'occurrence le fleuriste du village. Le résultat offre à ce dernier une solution esthétique à un problème très pratique : "Comme je n’avais pas de vitrine, on était un petit peu moins visible côté route". Le café d’à côté avait tenté l’aventure en premier, mais en intérieur. L’effet n’est pas moins stupéfiant. En peinture, l’illusion peut se loger partout : faire surgir un enfant d’une toile, creuser un gouffre sous une pyramide. Dès l’Antiquité, les peintres ont compris le parti qu’ils pouvaient tirer des trompe-l’œil pour agrandir les espaces, théâtraliser un décor. Dans son école de Versailles (Yvelines), Jean Sablé en enseigne les techniques classiques au pinceau. Ce virtuose des jeux d’ombre et de lumière nous livre volontiers ses secrets. TF1 | Reportage M. Croccel, Q. Danjou