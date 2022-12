Les truffes sous haute surveillance

À deux jours du réveillon, 20 gendarmes sont mobilisés. L'objectif est de contrôler une centaine de truffières un peu partout en Charente. Depuis début décembre, les forces de l'ordre multiplient les patrouilles au sol et même parfois en hélicoptère. Les militaires sortent les grands moyens. "Nos agriculteurs travaillent toute l'année et doivent pouvoir aussi vivre du fruit de leur travail sans que quelqu'un ne vienne le leur voler", explique le Chef d'escadron Jean-Marc Gagé. En effet, cette fin d'année est très tendue. Il y a quelques jours, Christian Patrat s'est fait voler des truffes directement sur son exploitation. "On n'est pas assuré, ça ne nous est pas venu à l'esprit et je ne sais même pas si ça s'assure réellement. C'est décourageant !", déclare-t-il. C'est un préjudice évalué à plusieurs centaines d'euros. Cette année, la récolte est particulièrement mauvaise, même pour les professionnels expérimentés comme Anne-Pascale Montigaud. Le précieux champignon a souffert de la chaleur. Résultat, le prix de la truffe noire s'envole, environ 1 000 euros le kilo pendant les fêtes. Malgré tout, depuis la mise en place de la surveillance par les gendarmes il y a quatre ans, les vols de truffes ont presque totalement cessé en Charente. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Sébire