"Les Tuche 4", une vraie comédie de Noël

Les Tuche viennent présenter leur quatrième film et ils comptent bien éblouir le public avec un Noël à leur façon. Le public joue le jeu : pull et paillettes à outrance. Direction Bouzolles. Pour Noël, Jeff Tuche reçoit son beau-frère. Directeur d'une plateforme de vente à distance, Jean-Yves menace l'existence d'une usine de jouets. "On aime bien que ce soit ancré dans une réalité sociale, économique, que ce soit dans la vie", explique Jean-Paul Rouve. "Ils sont au centre de ça, ils réagissent à leur façon, comme d'habitude", rajoute Isabelle Nanty. Les Tuche se lancent donc dans la production de jouets en bois. Les spectateurs sont conquis et semblent avoir passé un bon moment. "Ils sont francs, ils vivent ce qu'ils ont envie, ils sont comme ils sont", disent certains. "C'est coloré, c'est très Tuche !", racontent d'autres. Les trois premiers films ont rassemblé entre un et six millions de spectateurs. Quel que soit le résultat de cet épisode, il y aura un cinquième volet. TF1 | Reportage S. de Vaissiere, S. Hernandez