Les urgences vont devoir refuser des patients la nuit à Bordeaux

Le CHU de Pellegrin est le plus grand hôpital de la Nouvelle-Aquitaine. Mais à partir de ce mercredi, les urgences sont fermées au public de 17h à 8h du matin. Pour y accéder, il faut appeler le SAMU en composant le 15. Ce système inquiète les patients. "Est-ce qu'ils vont tout faire le 15, non !", "l'important c'est que les urgences soient ouvertes 24h/24", s'indignent des passants. Cette réorganisation passe mal aussi au niveau des soignants. Selon eux, il va falloir trier les patients. En cas de forte affluence, il va être impossible de répondre à toutes les demandes : "l'hôpital est en danger et on arrive maintenant au point de rupture. Maintenant il faut être malade entre 17h et 8h pour être pris aux urgences", explique Alain Es-Sebbat, aide-soignant. Les urgences sont fermées la nuit à cause du manque de personnel. Près de la moitié des soignants sont actuellement absents. Et avec les congés d'été qui arrivent, la situation pourrait encore se dégrader. Pour la direction de l'hôpital, l'objectif est de réduire l'activité pour se consacrer en priorité aux patients en situation critique. Une réorganisation qui risque de durer jusqu'à la fin de l'été. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Devaux