Les vacances au camping sur la côte varoise

Entre Saint-Raphaël et Fréjus (Var), le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Mais les vacances se passent dans l'eau et au camping. "Le soleil se cache, mais il va revenir. Et c'est génial", lance un baigneur. Après le bain du matin, direction les 320 bungalows du camping de l'Esterel. Entre mer et maquis, Aurore fait sa livraison. L'occasion pour elle d'échanger un peu avec les familles. Aller à la plage, faire du vélo, faire du golf... le programme est bien rempli pour les résidents. Terrain et parc de jeux, ils ont tout pour bien profiter de leur séjour. Sur plus de 19 hectares, seules sept familles passent leurs vacances ou sont en confinement version télétravail mobile-home. "Je télétravaille, je mets l'ordinateur sur la table et j'ai ce paysage comme décor de bureau", se réjouit une maman. Ce qui lui permet de travailler et de passer du temps avec sa fille. Malgré l'arrivée de quelques nuages, les températures resteront douces toute la semaine sur la côte varoise.