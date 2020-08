Les vacances dans le Jura au bord du lac de Vouglans

Avec son air pur, ses grands espaces mais aussi l'assurance de nuits plus fraîches en cette période de forte chaleur, la montagne a été une destination très prisée cet été. Situé à 500 m d'altitude, le Camping Trélachaume offre une vue imprenable sur le lac de Vouglans (Jura). Si certains vacanciers préfèrent arpenter les sentiers de randonnée pour admirer le lac et ses nuances de bleu, d'autres profitent de la baignade pour prendre un grand bol d'air frais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.