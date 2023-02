Les vacances d'hiver au bord de l'eau

Pas un nuage à l'horizon et pas une seule vague. A Sanary-sur-Mer (Var) ce mardi matin, la balade en bord de mer c'est d'abord l'occasion d'immortaliser la vue. Tout près, sur les quais, eux aussi profitent de la lumière sur le port. Un concentré de soleil d'hiver. Une douceur méditerranéenne qui attire évidemment des touristes cette semaine. Des vacanciers qui découvrent tous les attraits de la station balnéaire en hiver : "C'est plus sympathique. Il y a moins de monde en hiver" ; "On vient ici pour se balader". Juste à côté, eux préfèrent rester bien statiques en terrasse. "Moi, c'est mon paradis sur terre. Il y a du soleil toute l'année. On vient boire notre petit café tous les matins sur le port. C'est extraordinaire" ; "Ils savent recevoir les gens. Ils ont le sourire. Tout le monde est bien, tout le monde est détendu", confie des vacancières. Si la vitamine D ne vous suffit pas, pourquoi ne pas aller faire un tour sur le marché. Tester encore plus le régime méditerranéen et se dire que l'art de vivre à la provençale se vit aussi très bien en hiver. TF1 | Reportage L. Huré, H. Carme