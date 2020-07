Les vacances ont déjà commencé à Juan-les-Pins

Sur la Côte d'Azur, c'est à la concentration des serviettes sur la plage que l'on sait que les vacances d'été ont bel et bien commencé. À Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), les distances sont toujours respectées même s'ils sont de plus en plus nombreux à profiter du sable chaud. Si certains préfèrent profiter de la mer turquoise, d'autres choisissent de se rafraîchir en terrasse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.