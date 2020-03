Les vacances s'achèvent dans une très bonne ambiance aux Gets

Aux Gets (Haute-Savoie), les vacances se terminent de la plus belle des façons pour les familles de la zone A. Avant le retour au train-train quotidien, les touristes profitent de la piste de ski pour la toute dernière fois. Après une semaine d'apprentissage, certains ont même le sentiment d'avoir fait des miracles. Les plus gourmands, eux, ont dévalisé les commerces avant de repartir.