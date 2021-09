Les vacanciers de septembre prennent du bon temps à Cassis

Prendre le petit-déjeuner au soleil, ces vacanciers ont attendu le mois de septembre pour en profiter. "On est bien content d'être venus en septembre", "au moins il y a de la place dans les campings", "et puis, c'est moins cher aussi"... lancent quelques-uns. Il faut dire que ces familles sont chanceuses, puisque ce camping affiche complet presque tout le mois de septembre. La détente et le calme, c'est ce que recherchent les touristes à Cassis, les pieds en éventail aussi bien au camping qu'à la plage. Les enfants s'amusent, d'autant plus que toute la Méditerranée semble n'être que pour eux, avec une eau à 22 °C. Une période idéale donc avec moins de monde qu'en été sur les terrasses, mais assez pour compléter la saison des restaurateurs. "On a une clientèle qui est de retour, pas mal d'étrangers et des gens qui ne venaient pas l'année dernière à cause de la situation en Provence et qui sont de retour", témoigne Yann Chauveau, responsable du "Bada". Et les clients sont ravis. La saison n'est pas encore terminée dans le Sud. En moyenne, sept millions de Français partent en vacances en septembre.