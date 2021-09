Les vacanciers de septembre profitent d’un temps d’août dans les Landes

Ce lundi matin à 10h, il fait déjà 25° C. A Biscarrosse (Landes), le meilleur endroit pour trouver un peu de fraîcheur c'est bien sûr au bord de l'eau. Une famille originaire du Cherbourg (Manche) a choisi le mois de septembre pour partir en vacances. Un choix plutôt payant cette année. "On en profite d'y aller hors vacances scolaires, il y a moins de monde et on est tombé sur la bonne semaine", se réjouit la maman. Un peu plus loin, dans la forêt landaise, ce sont les retraités qui en profitent. Les aires de camping-cars affichent presque complet. Cet été, Patrice n'a pas chômé : il s'est occupé de ses petits-enfants. Alors en septembre, c'est à son tour de prendre des vacances. Et comme lui, nombreux sont ceux qui ont pris la route du sud-ouest, pour le plus grand bonheur des commerçants. "C'est l'été indien, c'est ce qu'on attend toujours au mois de septembre. C'est la meilleure période pour moi pour venir nous voir", confie une commerçante. Et bonne nouvelle, Météo France annonce une semaine estivale même si des orages sont attendus sur la façade atlantique ce mercredi.