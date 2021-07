Les vacanciers font le plein de soleil en Corse

L'eau et le sable rendent les touristes heureux à Pietrosella (Corse-du-Sud). Le programme des vacances est déjà très précis. "Si on peut, on mange à la paillote, on prend un petit bain, on bouquine et on sort manger une glace", affirme une vacancière. En plein cœur de l'été pour fuir le monde, un couple a opté pour une plage cachée. Ils ont choisi l'endroit pour le calme. "C'est pour éviter les gens les uns sur les autres. On est bien", déclare l'un d'eux. Pour d'autres, l'esprit des vacances, c'est avant tout l'ambiance des paillotes. La mer, la plage, l'air frais, l'ombre, les pieds dans le sable... tout cela font leur bonheur. "C'est la tranquillité, c'est la bonne humeur, c'est un ensemble. On n'est pas dans un petit restaurant où on est enfermé. On boit son petit café", décrit un touriste. Une dernière baignade s'impose avant l'apéritif et le déjeuner. Pour les plus sportifs, ce sera un tour de paddle, histoire de s'ouvrir l'appétit.