Les vacanciers nombreux sur les pistes de ski dans les Vosges

Les parkings et les pistes de ski de Gérardmer (Vosges) ont été pris d'assaut par les vacanciers. Ils sont venus retrouver le plaisir de la glisse. Beaucoup d'activités d'un coup, pas facile de gérer pour les moniteurs de l'école de ski. Ils sont obligés de s'organiser pour chaque départ. Pour répondre à la forte demande, la station a dû embaucher 50 moniteurs à la journée et elle cherche encore à recruter. Les chalets situés près des pistes sont également complets. Après une année compliquée, Alain Grivel retrouve le sourire. Ses trois maisons sont réservées. "On a déjà vu des périodes comme ça, mais là il y a beaucoup beaucoup de demandes", a-t-il affirmé. Le retour en force des touristes se ressent aussi plus bas en centre-ville. Les commerces cherchent des bras. Une boulangerie a par exemple besoin d'un salarié à plein temps. La saison 2022 s'annonce déjà fameuse. Les professionnels de Gérardmer l'estiment déjà meilleure que 2019, dernière année avant l'arrivée du Covid. TF1 | Reportage I. Blonz, C. Hanesse