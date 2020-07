Les vacanciers prennent du bon temps sur les plages normandes

Le mercure a frôlé les 20 °C ce mardi matin à Lion-sur-Mer, et les vacanciers en ont profité malgré la brise. Si certains ont plongé dans une eau à 17 °C, d'autres ont préféré parcourir la digue à vélo ou profiter du sable chaud. Avec ce temps bien normand, impossible également de résister à une petite virée en catamaran pour des vacances réussies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.