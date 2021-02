Les vacances dans le Nord

La grande balade, notamment sur la plage, est au programme ce lundi chez les Maréchal à Wimereux (Pas-de-Calais). Venue de la Meuse, cette famille compte bien remplir ses poumons du grand air marin. Danielle, quant à elle, profite de cette douceur pour un grand ménage et un peu de jardinage, tandis que Maryse mise plutôt sur l'apéritif pour plus de convivialité. "Ça fait beaucoup de bien. Il y a plus de monde quand c'est les vacances", confie-t-elle. Le camping "L'été indien" bénéficie pleinement de la fermeture des remontées mécaniques en montagne. Il a affiché plein ce week-end et probablement le week-end prochain."Là, c'est un peu le branle-bas de combat où j'ai fait revenir mon personnel pour remettre tous en ordre au niveau des mobil-homes. Ce n'est jamais arrivé. Les années antérieures au mois de février, les gens préfèrent partir en sport d'hiver", explique Franck Saint-Denis, gérant du camping. Et les piscines ouvriront bientôt. La Côte d'Opale, en février, offre sa douceur et son climat à tous ceux qui veulent venir vers elle.