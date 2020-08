Les vacanciers profitent de la plage à Carry-le-Rouet

Avec le beau temps et la chaleur, les vacanciers veulent profiter jusqu'au bout sans trop penser à la rentrée. Entre les vagues et les sables fins de la plage de Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), c'est une matinée douceur. Découverte de la pêche aux crabes, apprentissage du paddle, baignade... le programme de la journée s'annonce chargé. Les amateurs de foot, eux, repensent au match de ce mardi soir et parient sur l'éventuel gagnant de la Ligue des champions.