Les vacanciers profitent du beau temps à Saint-Jean-de-Luz

Les vacanciers sont venus profiter du soleil ce vendredi matin à la plage de Saint-Jean-de-Luz ( Pyrénées-Atlantiques). Il y fait déjà 20 °C. Au programme de la journée pour certains : châteaux de sable et pieds dans l'eau. "On se croyait presque en été. C'est très agréable", se réjouit un visiteur. De plus, le masque n'est pas obligatoire sur le sable et les familles apprécient de prendre l'air sans avoir à le porter. Pour d'autres, les vacances se terminent par une dernière journée ensoleillée et une pointe de nostalgie. "Ça fait du bien, mais c'est toujours trop court", révèle l'un d'eux. Sur le marché, les visiteurs sont encore nombreux. Ils sont à la recherche de produits locaux, notamment des poissons. Le merlu et la sole figurent parmi les plus plébiscités, mais la sardine reste la star locale. C'est d'ailleurs le moment d'en profiter, car celle-ci est bon marché et la saison touche bientôt à sa fin. À Saint-Jean-de-Luz, le soleil continuera de briller jusqu'à samedi, avant le retour des nuages le lendemain.