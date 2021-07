Les vacanciers profitent du grand air en Isère

Ni océan, ni haut sommet, mais un petit étang niché dans la verdure… et si ce début de vacances ressemblait à ça ? "C’est calme, on est loin de tout. C’est reposant en fait", décrit un père de famille. Un camping loin des foules, au grand air, c’est aussi là que Gilles et Danielle ont emmené leurs petits-enfants. Pêche pour monsieur et lecture pour madame. Il en faut peu pour être heureux. C’est sans doute l’adage de ces juillettistes face à une météo digne d’un mois de novembre. Alors, face aux premiers rayons du soleil, ils en profitent : match de tennis pour un groupe et concours de pétanque pour un autre. L’important, finalement, c’est d’être ensemble. Des vacances à quelques kilomètres de chez soi qui n’ont jamais autant fait rêver. Les mobil-homes de ce camping sont tous complets. "Ça change de la maison (...) On voit autre chose : le bonheur retrouvé. C’est ça l’important", affirme un vacancier. Et sans doute aussi le bonheur de ne rien faire, tout simplement.