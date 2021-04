Les vacanciers profitent du soleil dans le Morbihan

Un grand soleil avec un petit peu de vent, c'est une journée parfaite pour prendre le large à Auray (Morbihan). "On est venu se balader ici pour profiter du bord de mer", explique un papa. Pique-nique sur l'eau, casquettes, lunettes... toute la famille compte bien profiter de cette journée de vacances. Depuis une semaine, Thomas Germain, loueur de bateaux électriques sans permis "Ty Bagou", a pu redémarrer son activité nautique sur la rivière dorée. "On a déjà pas mal de monde qui se renseignent et qui veulent louer des bateaux pour les prochains jours. La saison est partie en espérant que ça continue dans ce sens-là", confie-t-il. Retour à la terre ferme pour un jogging en famille au port de Saint-Goustan. Si pour certains les vacances se terminent dans quelques jours, pour Antoine, elles ne font que commencer. Avec 20 °C, ce jeudi après-midi, les habitants pourront profiter de leur port en toute tranquillité.