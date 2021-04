Les vacanciers profitent du soleil et de la mer en Normandie

Ce jeudi, l'incontournable de la matinée, ce sont les lunettes de soleil à Villers-sur-Mer (Calvados). Avec seulement 4 °C, il n'y a pas de quoi faire peur aux Normands. "Il fait très froid. Le matin, il gèle. Mais nous avons un ciel bleu, une mer bleue. C'est très agréable à vivre" ; "Le temps est formidable. On respire un bon air", affirment certains. Malgré les fraîches températures, il y a de l'activité sur la plage. Des vacanciers se sentent même privilégiés de profiter du bord de mer. Prendre des couleurs et se laisser bercer par l'air marin, de quoi satisfaire les grands-parents comme les plus petits. "Les enfants ne voient la mer qu'à ce moment-là", témoigne une mamie. Cette période de vacances permet aussi de se retrouver en famille. Grégoire, trois ans, et sa maman semblent bien occupés. "C'est génial", confie cette dernière. Quant au petit, il a encore du travail et continue de construire son château. Le soleil, lui, devrait l'accompagner toute la journée.