Les vacanciers sont déjà arrivés dans les campings du Puy-de-Dôme

Dans le Puy-de-Dôme, près de 90 % des mobil-homes sont déjà réservés pour cet été. La saison estivale démarre enfin en Auvergne avec une bonne dose d'optimisme. Les touristes venant de la Haute-Savoie, des Pyrénées-Orientales ou encore de la Bretagne sont déjà sur place avec l'envie de profiter enfin de vacances au grand air. Au programme : bronzage au soleil, immersion en pleine nature et randonnées au calme aux abords du lac Chambon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.