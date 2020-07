Les vacanciers sont déjà sur les routes

Il y avait déjà du monde ce vendredi sur l'autoroute A7 en direction de la Côte d'Azur. Cette journée est classée orange dans le sens des départs. À Saint-Rambert-d'Albon (Drôme), la grande "transhumance estivale" a commencé et les automobilistes ont déjà des rêves de soleil plein la tête. Cette année, les salariés qui ont posé quelques jours de congé se mêlent aux juilletistes habituels, notamment pour profiter du soleil et du pont du 14 juillet.