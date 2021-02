Les vacanciers dans station de Manigod

Les conditions sont idéales ce mardi matin à Manigod. Le soleil scintille sur la chaîne des Aravis et les vacanciers sont de plus en plus nombreux à arriver en famille. Malgré la fermeture des remontées mécaniques, la station s'adapte à de nombreuses activités et les enfants ne s'en lassent pas. Théa et sa famille, eux, ont choisi le ski de fond. Pour les enfants, c'est la première fois avec quelques difficultés, mais toujours avec le même plaisir. Raquettes et ski de fond sont les nouvelles stars d'une boutique de location. Même si le magasin ne fait que 50% de son chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier, il a pu conserver ses sept employés. Dans un hôtel doté d'un panorama à couper le souffle, les vacanciers reviennent doucement, même si l'établissement n'affiche que 50% d'occupation contre 75% en 2020. Les professionnels sont contents, car les visiteurs devraient continuer à arriver en nombre dans les prochaines semaines pour les vacances scolaires.