Les vaches, la fierté de Salers

Dans son tracteur, Maxime Laporte est un jeune éleveur d'une cinquantaine de vaches. Ce sont ses racines familiales qui l'ont incité à défendre son métier. Dans la remorque, ses animaux ont très fière allure. Avant de s'élancer, c'est le moment de les bichonner. Et rien n'est trop beau pour ces bêtes à concours. Eau, shampoing, brossage, la Salers a droit à son petit brushing. Et quand arrive le moment de partir en direction du village, mieux vaut ne pas rester les deux pieds dans le même sabot. Car le démarrage de tout ce beau monde est pour le moins tonique. Le son des cloches attire immédiatement les foules. Avec ces vaches aux cornes parfaitement dessinées, la séance photo est tout simplement incontournable. Dans les ruelles étroites, la procession des vaches Salers impressionne. Et c'est à un rythme effréné que ce petit troupeau va faire une pause bienvenue autour de la fontaine du village. Après une bonne heure de déambulation et avec pareille chaleur, direction l'arrivée finale, à l'ombre des arbres. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive