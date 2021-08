Les vaches limousines, fierté de toute une région

Benoît Rousseau est éleveur et il ne tarit pas d'éloges sur ses animaux. Des vaches limousines qui font la fierté de toute une profession de par leurs caractéristiques. Elles sont également connues pour leur caractère un peu rude. Avec sa robe froment et ses yeux clairs, la limousine est plébiscitée partout, à la campagne comme à la ville. "Je la trouve très belle, car c'est une vache rousse", lance une riveraine. Des verts pâturages de sa région d'origine à presque tout le pays, la limousine est aujourd'hui la deuxième vache à viande après la Charolaise et la première à l'export. Les acteurs de la filière sont installés dans un bâtiment conçu par l'architecte Jean Nouvel. Ils jouent à la fois les rôles de promoteurs et de gardiens d'un patrimoine ancestral. Pour découvrir les vaches, il y a aussi le Limousine Park où les enfants peuvent se défouler et observer comment vivent ces animaux. Et pour admirer les plus beaux spécimens, rendez-vous à Limoges du 17 au 19 septembre, pour le Concours national de la race limousine.