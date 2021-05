Les vaches vosgiennes à l’heure de la transhumance

Les cloches d'ornement peuvent peser jusqu'à douze kilos, mais les vaches vosgiennes sont impatientes d'entamer leur transhumance estivale. "Quand on leur fait mettre les cloches d'ornement, elles savent qu'elles vont marcher", raconte Lionel Vaxelaire, responsable de la ferme auberge "Les Prenzières". Pas besoin de pousser la fanfare pour que celle-ci commence une ascension de plusieurs kilomètres. Les familles qui sont venues y assister ont même parfois du mal à suivre. "Ça marche beaucoup plus vite que ce qui a été prévu. Elles sont pressées d'aller voir les champs", lance une dame, toute essoufflée. Après un hiver passé dans l'étable, les vaches de la famille Vaxelaire retrouvent le goût de l'effort sur les reliefs vosgiens. Ces pâtures d'altitude sont une richesse que Lionel veut continuer à offrir à ses vaches laitières. "C'est une tradition que je ne veux pas perdre et que je veux continuer à partager avec mes enfants s'ils veulent continuer la transhumance. Ça fait aussi partie de notre patrimoine", confie ce dernier.