Les vautours en majesté dans le Verdon

Il règne en maître sur les Gorges du Verdon. Au cœur de ces paysages grandioses, le vautour fauve déploie ses ailes et plane. Le spectacle est saisissant. Pour contempler pleinement cette espèce emblématique, il faut s'en approcher, deux heures de randonnée pour une rencontre vertigineuse. Ce jour-là, ils ont de la chance, un escadron de vautours offre un ballet qui fait tourner des têtes. Ce charognard, devenu un incontournable du parc naturel régional du Verdon, a été réintroduit en 1999. Il a trouvé refuge dans ces falaises, à l'abri des prédateurs. Sylvain Henriquet, ornithologue, recense les nids et surveille l'état de la population. Au fil des années, un constat : le nombre de vautours augmente. Le vautour se sent bien dans le Verdon. Il fait le bonheur des promeneurs curieux et émerveille chaque jour un peu plus. Pour Philippe Murtas, photographe, les immortaliser est une passion : "ce qui est bien, c'est qu'on a toujours l'impression qu'ils nous regardent quand on les prend en photo ; on a vraiment l'impression d'être presque au contact, ça donne l'impression qu'on est à deux-trois mètres du vautour". TF1 | Reportage S. Boujamaa, C. Guérard