Les véhicules Crit'Air 4 désormais interdits à Paris et autour de la capitale

Ce mardi matin, aux abords de Paris, beaucoup d'automobilistes ignoraient encore la nouvelle règle. Il est désormais interdit de rouler avec un véhicule Crit'Air 4, la vignette qui doit être apposée derrière les pare-brises. Pour Catalin Ulici, la nouvelle mesure va compliquer son activité. Il gère une entreprise de rénovation d'appartements. Chaque jour, il utilise ses véhicules pour transporter du matériel. Deux d'entre eux sont Crit'Air 4. Qui est concerné par le Crit'Air 4 ? Ce sont principalement les véhicules diesel immatriculés entre 2001 et 2005 inclus, du lundi au vendredi de 8h à 20h à Paris et alentours. À Grenoble et à Lyon, cela ne concerne que les poids lourds. D'ici à 2022, il pourrait y avoir des restrictions dans une dizaine de métropoles françaises. Si vous n'avez pas de vignettes ou que votre voiture ne respecte pas les normes en région parisienne, l'amende est de 68 euros. D'ici à la fin de l'année, vous pourrez être contrôlé directement par des caméras.