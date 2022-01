Les véhicules lourds désormais soumis à un malus écologique

La hausse n'est pas passée inaperçue chez ce concessionnaire. Depuis trois jours, les prix des SUV ont augmenté. Ce modèle, par exemple, coûte 500 euros de plus. Il est concerné par le nouveau malus qui s'applique aux véhicules neufs, essence et diesel, pesant plus de 1,8 tonne. Une taxe de plus qui n'inquiète pourtant pas le directeur. Avec ce malus, le gouvernement cherche pourtant à réduire les ventes de SUV en nous incitant à acheter des modèles électriques. Ceux-ci ne sont pas concernés par cette taxe, mais encore faut-il en avoir les moyens. Pour une voiture électrique neuve, comptez en moyenne 30 000 euros. A cela s'ajoute le manque de bornes pour la recharger. L'Hexagone est en retard, certaines zones rurales en manquent cruellement. Que les usagers se rassurent, ce malus ne concerne qu'un nombre limité de modèles, seuls 2% des véhicules neufs. A noter que les familles de trois enfants et plus pour qui ces voitures sont très pratiques seront exemptés de cette taxe, quel que soit le modèle acheté. TF1 | Reportage J. Cressens, V. Daran