Les vendanges commencent en avance en Ardèche

Pour échapper aux fortes chaleurs annoncées ce lundi en Ardèche, les vendanges commencent dès 4 heures du matin. Cette année, la récolte a débuté avec quinze jours d'avance pour le cépage Chardonnay. Cette précocité s'explique par un printemps ensoleillé et des pluies généreuses en juin. Mais les vignerons ont du mal à s'organiser, notamment à cause d'une pénurie de saisonniers. Ils utilisent des machines pour vendanger.