Les vendanges de Saint-Amour-Bellevue, un village viticole qui respire la romance

Saint-Amour-Bellevue est un village viticole qui se trouve à douze kilomètres au sud de Mâcon. Joseph de Sonis, le propriétaire du domaine, a découvert le Beaujolais il y a 20 ans, après une carrière de militaire dans la marine. Les vendangeurs y sont joyeux, car pour eux, cueillir les raisins dans un tel paysage est un rêve. Et à la fin de la récolte, tous célèbrent la belle histoire autour d'un banquet le temps d'une soirée où larmes et cris de joie sont au rendez-vous.