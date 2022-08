Les vendanges les plus précoces de l'histoire de la Champagne

Ils présentent leur belle couleur dorée avec quinze jours d'avance. À Montgueux, ces raisins de Chardonnay sont les premiers à être récoltés, une opération à mener avec délicatesse. Malgré la chaleur et la sécheresse de ces derniers mois, ici, les vignes n'ont pas trop souffert. Les vendanges n'ont jamais été aussi précoces dans l'histoire de la Champagne. Cette année parmi les saisonniers, il y a plus d'étudiants, des novices qu'il faut encadrer davantage. Moins de pluie, c'est aussi moins de parasites et de champignons. Dans les vignobles, la production est de qualité. La quantité s'annonce également satisfaisante. Au moment de la première presse, Joël Beliard, viticulteur, est satisfait. "On n'a jamais vendangé aussi tôt. On a un jus qui est très sucré et qui est très bien pour faire les premières coupes (...) c'est vraiment très bien", affirme-t-il. Il faudra quinze mois minimum pour que le raisin devienne champagne. La bonne récolte de cette saison permettra de rattraper les deux dernières années difficiles. Les vendanges vont encore durer près d'un mois. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly