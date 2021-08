Les vendanges ont déjà commencé dans les Pyrénées-Orientales

C'est le fruit d'un travail acharné. Au pied des montagnes pyrénéennes, les premières vendanges ont démarré tôt ce jeudi matin. "Le raisin est sain, c'est le plus important. Quand on travaille à la vigne et qu'on rentre une belle vendange, c'est toujours une satisfaction", se réjouit un viticulteur. Pendant deux mois, plusieurs tonnes de raisins vont être ramassées à la main précautionneusement. "On évite d'abîmer la grappe et de faire tomber les raisins", explique un autre. Sur ces parcelles, la chaleur du printemps a aidé les fruits à mûrir plus vite. L'été a été très ensoleillé, peut-être même un peu trop. Les raisins sont donc plus petits et produiront un peu moins de vins. Mais qu'en est-il de leurs qualités ? De retour au domaine, il est l'heure de les vérifier. D'après le réfractomètre, on a 10,5 degrés d'alcool pour un vin blanc légèrement pétillant à boire à l'apéritif. Le jus de raisin est ensuite stocké dans des cuves pour fermenter jusqu'à sa mise en bouteille prévue en décembre prochain.