Les vendeurs de fruits et légumes au bord des routes font recette

Les fruits et légumes sont le remède idéal contre la canicule. Dans la vallée du Rhône, ils sont gorgés de fibres et de vitamine C. Sur la RN7, les cabanes à fruits ne désemplissent pas. Locaux et vacanciers s'y bousculent pour faire le plein. Pour les satisfaire, les producteurs seront présents sur le bord des routes jusqu'à la fin du mois d'août. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.