Les vendeurs de jouets s'organisent à l'approche de Noël

Considérés comme des commerces non-essentiels, les magasins de jouets sont obligés de fermer boutique. Mais pour satisfaire leurs clients, certains essayent de trouver des solutions. A Lys-Lez-Lannoy (Nord), Frédéric a déjà préparé une cinquantaine de commandes depuis le lancement de son site Internet samedi dernier. Avec la livraison et le "click and collect", il arrive à maintenir une certaine activité. Aurélie, qui a deux enfants, a voulu faire le déplacement pour un petit cadeau sans passer par le site Internet. Selon elle, venir ici est une vraie démarche. Dans la métropole Lilloise, c'est toute la clientèle de ce dernier magasin de jouets indépendant et généraliste qui s'est mobilisée. Et grâce à la ville et aux réseaux sociaux ainsi qu'à la fermeture des rayons de jouets des grandes surfaces, Frédéric a désormais de nouveaux clients. Même si la fermeture des petits commerces pèse lourd, il essaie de garder le cœur léger et n'oublie pas de décorer sa vitrine de Noël.